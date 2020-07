Perché ai media non interessa Mario Paciolla?

Ho messo in cinque punti le mie risposte al perché non si parli, o si parli pochissimo, dell’assassinio di Mario Paciolla, l’osservatore ONU ucciso in Colombia, la salma del quale è rientrata ieri in Italia, nella sostanziale indifferenza dei media. Credo sia stato Peppino Impastato a dire che il silenzio uccida più della mafia. In assenza di verità e giustizia, la stampa che abdica al proprio ruolo sta uccidendo Mario Paciolla una seconda volta.

1) In Italia, della Colombia, sicuramente il paese più complicato della regione, nessuno sa o capisce nulla. Nel momento nel quale c’era il maggior numero di rifugiati interni al mondo, oltre 4 milioni di persone, per lo più piccoli contadini espulsi dall’agroindustria con la violenza, l’ineffabile Omero Ciai da Miami per Repubblica rivendicò che solo Ingrid Betancourt fosse notiziabile (perché donna piacente, aristocratica, vagamente progre, europea, fashion in breve). Alla guerriglia marxista invece era addebitabile tutto (anche se il 97% dei crimini fu calcolato come commesso dall’esercito e dai paramilitari di destra) come spiegazione onnicomprensiva di un paese che anche allora non interessava.

2) La produzione della notizia in italiano sull’America latina, della notizia come valore e quindi dell’interesse, è sostanzialmente eterodiretta. Non basta il fatto in sé. È necessaria una costruzione della notizia che risponda a precisi interessi, politici ed economici, più o meno commendevoli. Quando si dice che se #MarioPaciolla fosse stato ucciso in #Venezuela starebbe in prima pagina, non è un mero elemento polemico. Pensiamo ai fatti di Cúcuta, gli aiuti umanitari fatti bruciare in Colombia solo per dare la colpa a Chávez. O pensiamo ai falsi brogli in Bolivia, inventati di punto in bianco per liberarsi dell’indio Evo e addebitati alla vittima per giustificare il golpe (che si sta perpetuando nell’indifferenza – anzi, con la complicità – dei paladini della liberal-democrazia). Nei due casi citati la stampa internazionale ai massimi livelli ammise le proprie responsabilità, facendo un certo rumore: gli aiuti li avevano bruciati gli stessi aiutanti e i brogli non c’erano mai stati. Quella italiana per lo più preferì glissare, evitando di inserire elementi di dubbio in una narrazione nella quale i governi di centro-sinistra in America latina sono una sorta di “male assoluto” nel quale la parolina chiave è sempre “populista” e i Macri, i Bolsonaro, i Duque “saranno pure dei figli di puttana, ma sono sempre i nostri figli di puttana” (cit).

3) Mario Paciolla era italiano. Difettato, essendo napoletano, ma italiano. Sandro Ruotolo, nella sua nobile interrogazione parlamentare, ha distinto tra una rilevante mobilitazione nella città di Napoli e un’indifferenza nazionale. Ma la sua morte non è un fatto locale. Quello che è importante è che se la vittima è un italiano in Colombia, è minore anche l’interesse della stampa di riferimento che è sempre quella anglosassone e, nel caso latinoamericano, El País di Madrid e poco più. Quindi è inferiore la possibilità di appoggiarsi ad articoli, agenzie, e quant’altro in lingua inglese dalle quali copincollare e… liquidare la pratica. Quindi, nel caso di Mario Paciolla, per fare con dignità il loro lavoro, per i giornali italiani non c’era alternativa: sarebbero dovuti andare, in un posto in culo al mondo, ignoto, pericoloso, malsano, forse ostile. Come sappiamo nessun giornale ha avuto la dignità di spendere un Euro per andare a vedere “come muore un italiano”. Vado a memoria, l’ultima volta che qualcuno si è mosso per un fatto di cronaca in America latina, fu per l’arresto di Cesare Battisti in Bolivia. Se quel caso politico era di notiziabilità oggettivamente superiore, qual è il limite inferiore della notiziabilità per i giornali italiani?

4) Una figura come #MarioPaciolla appare cristallina e impermeabile alla polemica politica di bassa lega. Non è stato rapito e quindi non si può speculare sul governo che paga il riscatto, non è donna per darle della zoccola. Non è un irregolare ma anzi, è un professionista dalla schiena dritta, che odora perfino di sinistra di una volta e di militanza sociale. Non interessa alla stampa di destra per attaccare il governo, ma non può essere adottato come martire da quella più o meno governativa. Peggio per lui, non era un avventuriero, ma era un professionista qualificato, che faceva un lavoro difficilissimo, sotto contratto dell’#ONU. Vallo a smontare uno così. Anche Giulio Regeni fu smantellato, trattato da imberbe studentello… e anche per lui fu necessario molto tempo e lavoro perché andasse in prima pagina e fosse adottato dalla parte civile del paese.

5) Fin dall’inizio proprio la pista interna ONU per l’omicidio (contrasti interni, malversazioni o altri delitti che Paciolla avrebbe denunciato o potuto denunciare) non solo non si può escludere, ma col passare dei giorni è addirittura plausibile. Andrebbe lavorata, bisognerebbe parlare con chi ha scritto un importante contributo per El Espectador (qui in italiano), reperire i contatti con chi stava lì con Mario e indagare… Ma a chi conviene mettersi in un ginepraio così grande? Il Mattino di Napoli se l’è sbrigata con “l’ombra lunga dei narcos”, che è un po’ come dire Napoli/camorra. A questo ovviamente si tentano delle costruzioni di ipotesi politicamente orientate.

Certa stampa di movimento addebita ai paramilitari vicini all’ex-presidente Uribe e all’attuale Duque l’omicidio. Criminali sanguinari, certo; ma non c’è nulla di nulla che orienti in tal senso. Ancor meno c’è quando da destra qualcuno sente l’odore delle FARC, trinariciuti ai quali per anni è stato addebitata qualunque cosa e quindi, per quella corda pazza, avrebbero ucciso l’osservatore ONU impegnato ad aiutarli. Entrambe le parti la buttano lì, per dire qualcosa da 10.000km di distanza. Insomma, più nulla che poco, per un caso dove gli interessi economici enormi in ballo (comparabili al ruolo che svolgono nel caso Regeni) indurrebbero all’oblio e solo l’opinione pubblica può tenere desto l’interesse. Altrimenti: cosa ci importa chi ha ucciso Mario Paciolla?

Verità e giustizia per Mario Paciolla.